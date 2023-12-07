Севилью обвинили в подкупе арбитра финала Лиги Европы

Испанская «Севилья» могла извлечь неправомерную выгоду перед финалом Лиги Европы-2022/2023, в котором андалусийцы обыграли римскую «Рому» в серии пенальти.

Как утверждает El Partidazo de COPE, представители испанского клуба тайно встречались до матча с английским арбитром Энтони Тейлором и в неформальной обстановке пообщались с ним. О каких-либо других действиях не сообщается, но есть намек и на подкуп рефери с Туманного Альбиона.

Напомним, по итогам финального поединка наставник римлян Жозе Моуриньо выразил недовольство работой судейской бригады и Тейлора в частности.

Как утверждает источник, в УЕФА уже начали расследование и ожидают объяснений от «Севильи» и английского рефери.