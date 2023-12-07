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Лига Европы
07 декабря 2023, 15:42 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:43
1328
1

Севилью обвинили в подкупе арбитра финала Лиги Европы

В УЕФА уже начали расследование

07 декабря 2023, 15:42 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:43
1328
1
Севилью обвинили в подкупе арбитра финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Севилья» могла извлечь неправомерную выгоду перед финалом Лиги Европы-2022/2023, в котором андалусийцы обыграли римскую «Рому» в серии пенальти.

Как утверждает El Partidazo de COPE, представители испанского клуба тайно встречались до матча с английским арбитром Энтони Тейлором и в неформальной обстановке пообщались с ним. О каких-либо других действиях не сообщается, но есть намек и на подкуп рефери с Туманного Альбиона.

Напомним, по итогам финального поединка наставник римлян Жозе Моуриньо выразил недовольство работой судейской бригады и Тейлора в частности.

Как утверждает источник, в УЕФА уже начали расследование и ожидают объяснений от «Севильи» и английского рефери.

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Источник Twitter
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Комментарии 1
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AndiM
Так скоро і до шаХрая , міхела, даміра і кубка УЄФА дійдуть. Апаснасть рінах, апаснасть . 
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