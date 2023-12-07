Матч Динамо – Металлист 1925 начнется на 15 минут позже

Как стало известно Sport.ua, перенесенный матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925» начнется не в 15:00, как планировалось изначально, а в 15:15.

Такое решение было принято с согласия обеих команд и согласовано с делегатом и официальными лицами поединка.

Напомним, поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.