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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 14:56 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:09
784
0

Матч Динамо – Металлист 1925 начнется на 15 минут позже

Это решение согласовано с делегатом и официальными лицами поединка

07 декабря 2023, 14:56 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:09
784
0
Матч Динамо – Металлист 1925 начнется на 15 минут позже
ФК Динамо

Как стало известно Sport.ua, перенесенный матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925» начнется не в 15:00, как планировалось изначально, а в 15:15.

Такое решение было принято с согласия обеих команд и согласовано с делегатом и официальными лицами поединка.

Напомним, поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Динамо - Металлист 1925 Динамо Киев Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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