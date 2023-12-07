Украина. Премьер лига07 декабря 2023, 14:56 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:09
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Матч Динамо – Металлист 1925 начнется на 15 минут позже
Это решение согласовано с делегатом и официальными лицами поединка
07 декабря 2023, 14:56 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:09
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Как стало известно Sport.ua, перенесенный матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925» начнется не в 15:00, как планировалось изначально, а в 15:15.
Такое решение было принято с согласия обеих команд и согласовано с делегатом и официальными лицами поединка.
Напомним, поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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