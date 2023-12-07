Динамо Киев – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 7 декабря, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в перенесенном матче третьего тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Олега Голодюка на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Капинус, Червак, Ткачук Е., Фарина, Габелок, Ари, Бычек, Мартынюк, Дмитренко, Сидоров.