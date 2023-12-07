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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 13:50 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:08
1655
7

Динамо Киев – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 3-го тура УПЛ начнется в 15:00

07 декабря 2023, 13:50 | Обновлено 07 декабря 2023, 15:08
1655
7
Динамо Киев – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 7 декабря, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в перенесенном матче третьего тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 6-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Олега Голодюка на матч:

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Капинус, Червак, Ткачук Е., Фарина, Габелок, Ари, Бычек, Мартынюк, Дмитренко, Сидоров.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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ROBOCOP
С Жорой думаю всё норм,просто СаШо сделал ротацию вратарской позиции
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ROBOCOP
Да и Волошин восстановился
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0
ROBOCOP
А что с Жорой?
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0
ROBOCOP
Диалло восстановился
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0
Gargantua
а что уже хоть с Бущаном?
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0
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