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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 13:19 | Обновлено 07 декабря 2023, 13:22
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0

Владимир ШАРАН: «В ЛНЗ зарплаты в 4 раза больше, чем в Минае»

Бывший главный тренер «Минаю» рассказал о разнице в финансовых возможностях команд УПЛ

07 декабря 2023, 13:19 | Обновлено 07 декабря 2023, 13:22
601
0
Владимир ШАРАН: «В ЛНЗ зарплаты в 4 раза больше, чем в Минае»
ФК Минай. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о разнице в финансовых возможностях между черкасским ЛНЗ и командой из Закарпатья.

– Кого вы хотели пригласить?

– Сейчас уже нет смысла об этом говорить. Футболисты переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в «Минае». Мы не могли конкурировать с новичками УПЛ в финансовом плане и отталкивались от нашего бюджета.

– Если «Минай» будет делать ставку на молодежь, то сможет ли сохранить прописку в УПЛ? Как команда будет комплектоваться зимой?

– Это уже вопрос не ко мне, а к главному тренеру Желько Любеновичу, спортивному директору Сергею Билану и Артему Письменному, который заведует финансами.

– Вы видели молодежь «Миная» собственными глазами. Что можете сказать о них?

– Там действительно есть хорошие молодые игроки, три-четыре парня. Ольховой и Кемкин – хорошие вратари. Можно отметить Даниила Голуба, которому я давал не так много времени играть, потому что у меня были сомнения, но он перспективный футболист. Кораблин, который пришел из «Кривбасса», – хороший игрок. Еще могу назвать нападающего Гуничева. Демиденко много работает, но пока что ему рановато играть в основном составе. Вот и вся молодежь «Миная».

Все остальные играют в U-19 во Львове. Можно сказать, это ФК «Львов», который играет под эгидой «Миная». Их выступления я не видел. Виталий и Юрий Михайловы к нам приезжали, они перспективные игроки, но не будут каждый раз так ездить, потому что команда базируется во Львове.

– Правда ли, что когда вы работали в «Минае», в команде был плохой микроклимат?

– Абсолютная неправда, и футболисты могут это подтвердить. У нас со всеми игроками были очень хорошие отношения. Когда я прощался с «Минаем», то приехала вся команда. Я был приятно удивлен. Мы сели, поговорили, было здорово. Я такого не ожидал. Даже сейчас футболисты мне звонят.

Ранее Владимир Шаран рассказал, что его кандидатуру рассматривает «Заря».

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Владимир Шаран Минай ЛНЗ Черкассы зарплаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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