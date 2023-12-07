Футболка Интер Майами с фамилией Месси – в топ-15 модных трендов 2023 года

Переезд аргентинца Лионеля Месси в США, где он выступает за «Интер Майами» в MLS, стал причиной настоящей революции в мире моды.

Клуб уже получает дивиденды от перехода восьмикратного обладателя «Золотого мяча». Клуб из Майами завоевал свой первый трофей в истории, выиграв Кубок Лиги, а также распродал все билеты на домашние матчи команды в следующем сезоне чемпионата MLS. Причем болельщиков не отпугнули повышенные цены на заветные пропуски на «DRV PNK Стэдиум».

Приезд Месси в США также оказал влияние на продажи формы «Интер Майами». Adidas изо всех сил пытается удовлетворить спрос на копии футболок с фамилией Месси и номером 10 на спине, а продажи домашней розово-черной майки, как ожидается, побьют рекорды продаж MLS.

Влияние аргентинца на американскую культуру не ускользнуло от внимания культового модного журнала Vogue, назвавшего домашнюю футболку «Интер Майами» одним из 15 модных предметов, определивших 2023 год. Наряду с Nike Shox, нижним бельем в качестве верхней одежды и солнцезащитными очками «кошачий глаз», розовая домашняя майка Месси является неотъемлемой частью 2023 года.

«Сразу после объявления о переходе Месси домашняя футболка «Интер Майами» неожиданного розового оттенка, не похожего на Барби, была распродана, что положило начало богатой индустрии контрафактной продукции. Теперь, почти пять месяцев спустя, официальная футболка Месси с его номером 10 остается в списке ожидания в большинстве размеров на сайте Adidas», - говорится в тексте издания.