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  4. ФОТО. Финалистка Ролан Гаррос 2023 стала амбассадором Porsche
WTA
07 декабря 2023, 12:08 |
447
0

ФОТО. Финалистка Ролан Гаррос 2023 стала амбассадором Porsche

Каролина Мухова начала сотрудничество с известной компанией

07 декабря 2023, 12:08 |
447
0
ФОТО. Финалистка Ролан Гаррос 2023 стала амбассадором Porsche
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала амбассадором автомобилей Porsche.

С этой известной компанией уже сотрудничают такие теннисистки, как Ига Свёнтек, Эмма Радукану и Анжелик Кербер.

«Выступление на пределе возможностей, захватывающие моменты, полные адреналина, и страсть к путешествиям. Вот что определяет мир Porsche и Каролины Муховой, финалистки Открытого чемпионата Франции этого года. Добро пожаловать в семью Porsche, Каролина», – сказано в заявлении компании.

Отметим, что Мухова в этом сезоне впервые вошла в первую десятку мирового рейтинга.

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Каролина Мухова Porsche фото lifestyle
Источник Instagram
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