ФОТО. Финалистка Ролан Гаррос 2023 стала амбассадором Porsche
Каролина Мухова начала сотрудничество с известной компанией
Чешская теннисистка Каролина Мухова стала амбассадором автомобилей Porsche.
С этой известной компанией уже сотрудничают такие теннисистки, как Ига Свёнтек, Эмма Радукану и Анжелик Кербер.
«Выступление на пределе возможностей, захватывающие моменты, полные адреналина, и страсть к путешествиям. Вот что определяет мир Porsche и Каролины Муховой, финалистки Открытого чемпионата Франции этого года. Добро пожаловать в семью Porsche, Каролина», – сказано в заявлении компании.
Отметим, что Мухова в этом сезоне впервые вошла в первую десятку мирового рейтинга.
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