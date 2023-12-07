ФОТО. Финалистка Ролан Гаррос 2023 стала амбассадором Porsche

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала амбассадором автомобилей Porsche.

С этой известной компанией уже сотрудничают такие теннисистки, как Ига Свёнтек, Эмма Радукану и Анжелик Кербер.

«Выступление на пределе возможностей, захватывающие моменты, полные адреналина, и страсть к путешествиям. Вот что определяет мир Porsche и Каролины Муховой, финалистки Открытого чемпионата Франции этого года. Добро пожаловать в семью Porsche, Каролина», – сказано в заявлении компании.

Отметим, что Мухова в этом сезоне впервые вошла в первую десятку мирового рейтинга.