Проблемы у Доннаруммы. Итальянец получил дисквалификацию

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынес решение о дисквалификации голкипера парижского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы на два матча.

Как известно, в поединке 14-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Гавр» (2:0) Доннарумма был удален с поля за опасную игру ногой за пределами штрафной и удар соперника в груди.

Доннарумма, таким образом, пропустит матчи чемпионата Франции против «Нанта» (9 декабря) и «Лилля» (17 декабря).

Джанлуиджи Доннарумма в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» во всех турнирах 19 матчей, пропустил в них 18 голов. 9 матчей итальянец отыграл без пропущенных мячей.