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Франция
07 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 12:03
649
0

Проблемы у Доннаруммы. Итальянец получил дисквалификацию

Голкипер «ПСЖ» будет вынужден отдохнуть

07 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 12:03
649
0
Проблемы у Доннаруммы. Итальянец получил дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) вынес решение о дисквалификации голкипера парижского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы на два матча.

Как известно, в поединке 14-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» – «Гавр» (2:0) Доннарумма был удален с поля за опасную игру ногой за пределами штрафной и удар соперника в груди.

Доннарумма, таким образом, пропустит матчи чемпионата Франции против «Нанта» (9 декабря) и «Лилля» (17 декабря).

Джанлуиджи Доннарумма в нынешнем сезоне провел за «ПСЖ» во всех турнирах 19 матчей, пропустил в них 18 голов. 9 матчей итальянец отыграл без пропущенных мячей.

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Джанлуиджи Доннарумма Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ дисквалификация
Источник L'Equipe
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