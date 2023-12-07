Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дети Абрамовича получили гражданство Литвы, чтобы помочь ему обойти санкции
Англия
07 декабря 2023, 11:57 |
132
0

Дети Абрамовича получили гражданство Литвы, чтобы помочь ему обойти санкции

Паспорта Аркадия и Анны Абрамович использовались, чтобы обойти санкции ЕС

07 декабря 2023, 11:57 |
132
0
Дети Абрамовича получили гражданство Литвы, чтобы помочь ему обойти санкции
Getty Images/Global Images Ukraine

Двое детей российского миллиардера и бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича получили и, возможно, до сих пор имеют литовское гражданство. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Сиенского центра журналистских расследований.

В ходе расследования выяснилось, что литовские паспорта Аркадия и Анны Абрамович использовались в операциях, которые, по мнению аналитиков, были попыткой обойти санкции ЕС, введенные против миллиардера после вторжения россии на Украину в прошлом году. Дети Абрамовича были вовлечены в изменение структуры управления его активами.

Утечка документов, проанализированных журналистским расследованием Cyprus Confidential, показала, что по крайней мере в одном из десяти фондов, управляемых Романом Абрамовичем, в качестве бенефициаров указаны двое его детей с литовским гражданством.

Фотография литовского паспорта Аркадия Абрамовича была обнаружена среди тысяч документов кипрской финансовой компании Meritservus. Подлинность документа была подтверждена подписью лондонского адвоката.

Журналистам не удалось установить, когда Анна Абрамович получила литовский паспорт, известно лишь, что у нее есть литовское гражданство и номер паспорта.

Департамент миграции отказался комментировать национальность детей Романа Абрамовича, заявив, что эта информация защищена Общим регламентом по защите данных и что Анна и Аркадий не считаются публичными лицами.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила, что дети Абрамовича получили литовское гражданство еще до вторжения россии в Украину. У самого Абрамовича нет литовского паспорта, добавила она.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1120 оккупантов, 18 танков и 26 ББМ
Уникальный удар ВСУ. Один дрон уничтожил технику на 135 млн долларов
«Слава Богу и слава Украине». Усик поздравил ВСУ с праздником
Роман Абрамович санкции российско-украинская война
Источник LRT
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дончич вышел на 9-е место в истории по трипл-даблам в НБА
Баскетбол | 07 декабря 2023, 10:18 1
Дончич вышел на 9-е место в истории по трипл-даблам в НБА
Дончич вышел на 9-е место в истории по трипл-даблам в НБА

Словенец улучшил свое наследие

Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Футбол | 06 декабря 2023, 20:35 0
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины

Жеребьевка турнира пройдет 7 декабря в 13:30 по киевскому времени

Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Футбол | 07.12.2023, 06:30
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ
Футбол | 07.12.2023, 06:05
Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ
Ассист Мудрика, Эмери выбил Гвардиолу из топ-3, фиаско на гандбольном ЧМ
У Шарана появились варианты с трудоустройством
Футбол | 06.12.2023, 18:45
У Шарана появились варианты с трудоустройством
У Шарана появились варианты с трудоустройством
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Экс-биатлонистка сборной россии выступит на этапе Кубка мира в Хохфильцене
06.12.2023, 15:59
Биатлон
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
05.12.2023, 16:09 1
Футбол
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
06.12.2023, 05:41 2
Футбол
Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
05.12.2023, 23:11 3
Футбол
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
05.12.2023, 22:16 8
Футбол
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
05.12.2023, 20:01 5
Футбол
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
05.12.2023, 21:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем