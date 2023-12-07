Дети Абрамовича получили гражданство Литвы, чтобы помочь ему обойти санкции

Двое детей российского миллиардера и бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича получили и, возможно, до сих пор имеют литовское гражданство. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Сиенского центра журналистских расследований.

В ходе расследования выяснилось, что литовские паспорта Аркадия и Анны Абрамович использовались в операциях, которые, по мнению аналитиков, были попыткой обойти санкции ЕС, введенные против миллиардера после вторжения россии на Украину в прошлом году. Дети Абрамовича были вовлечены в изменение структуры управления его активами.

Утечка документов, проанализированных журналистским расследованием Cyprus Confidential, показала, что по крайней мере в одном из десяти фондов, управляемых Романом Абрамовичем, в качестве бенефициаров указаны двое его детей с литовским гражданством.

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Фотография литовского паспорта Аркадия Абрамовича была обнаружена среди тысяч документов кипрской финансовой компании Meritservus. Подлинность документа была подтверждена подписью лондонского адвоката.

Журналистам не удалось установить, когда Анна Абрамович получила литовский паспорт, известно лишь, что у нее есть литовское гражданство и номер паспорта.

Департамент миграции отказался комментировать национальность детей Романа Абрамовича, заявив, что эта информация защищена Общим регламентом по защите данных и что Анна и Аркадий не считаются публичными лицами.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила, что дети Абрамовича получили литовское гражданство еще до вторжения россии в Украину. У самого Абрамовича нет литовского паспорта, добавила она.