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Бразилия
07 декабря 2023, 11:02 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:24
187
0

ВИДЕО. Эпичный гол стал роковым для легендарного Сантоса в Серии А Бразилии

Бывший клуб Пеле проиграл и вылетел из высшего дивизиона национального чемпионата

07 декабря 2023, 11:02 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:24
187
0
ВИДЕО. Эпичный гол стал роковым для легендарного Сантоса в Серии А Бразилии
ФК Сантос

В матче 38-го тура чемпионата Бразилии клуб «Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2).

Эта неудача привела к тому, что «Сантос» впервые в истории покидает Серию А чемпионата Бразилии.

Гол, который решил исход матча с пользу «Форталезе», был забит в ворота «Сантоса» на 6-й минуте компенсированного времени. Его автором стал Лусеро, которому удался отменный удар с центра поля.

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Сантос Форталеза чемпионат Бразилии по футболу
Источник Sport.ua
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