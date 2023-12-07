Бразилия07 декабря 2023, 11:02 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:24
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ВИДЕО. Эпичный гол стал роковым для легендарного Сантоса в Серии А Бразилии
Бывший клуб Пеле проиграл и вылетел из высшего дивизиона национального чемпионата
07 декабря 2023, 11:02 | Обновлено 07 декабря 2023, 11:24
187
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В матче 38-го тура чемпионата Бразилии клуб «Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2).
Эта неудача привела к тому, что «Сантос» впервые в истории покидает Серию А чемпионата Бразилии.
Гол, который решил исход матча с пользу «Форталезе», был забит в ворота «Сантоса» на 6-й минуте компенсированного времени. Его автором стал Лусеро, которому удался отменный удар с центра поля.
#GOLAÇO 🔥— Cruzou é Gol - Oficial (@cruzouegol1) December 7, 2023
🇧🇷 Santos 1️⃣ 🆚 2️⃣ Fortaleza 🇧🇷
⚽️ Lucero
BRASILEIRÃO 🇧🇷
RODADA FINAL#SANxFORpic.twitter.com/BBSGWjyBG5
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