ВИДЕО. Эпичный гол стал роковым для легендарного Сантоса в Серии А Бразилии

В матче 38-го тура чемпионата Бразилии клуб «Сантос» дома проиграл «Форталезе» (1:2).

Эта неудача привела к тому, что «Сантос» впервые в истории покидает Серию А чемпионата Бразилии.

Гол, который решил исход матча с пользу «Форталезе», был забит в ворота «Сантоса» на 6-й минуте компенсированного времени. Его автором стал Лусеро, которому удался отменный удар с центра поля.