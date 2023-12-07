Артем ГАБЕЛОК: «Хотим забрать очки у Динамо, но у нас коричневая полоса»

Капитан харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок поделился ожиданиями от перенесенного матча 3-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Только была игра с «Шахтером» и сейчас уже «Динамо». В каком состоянии подходит команда ко второму матчу против отечественного гранда за неделю?

– Сейчас у нас тяжелая неделя. Но, я думаю, что нам хватило времени, чтобы восстановиться. Сегодня, конечно, будет тяжелая игра для нас, в частности, потому что мы имеем такой напряженный график. Однако ребята восстановились, поэтому, считаю, будет интересная игра.

– Что с психологией в коллективе, ведь сейчас у команды несколько матчей подряд поражения?

– Да, конечно, я бы сказал, что у нас сейчас, такая, коричневая полоса, если вы понимаете о чем я. Настроение в команде не очень, но мы работаем, все делаем для того, чтобы вылезти из этой сложной ситуации. Ребята все понимают, поэтому работают. Когда работаешь, со временем, результат приходит. Все будет хорошо.

– В то же время у «Металлиста 1925» сейчас двухматчевая беспроигрышная серия против «Динамо». Имеет ли это значение?

– На «Динамо» всегда настраиваешься сильнее. Мотивацию на таких соперников не нужно искать, она всегда есть. Поэтому так складываются матчи. Ребята больше настроены. Поэтому, я считаю, что завтра будет, действительно интересная игра.

– Что нужно, чтобы от беспроигрышной серии перейти к победам против «Динамо»?

– Мне кажется, если на нашей стороне будет удача, то все нам удастся.

– Можем ли мы рассчитывать на такой прекрасный гол, который тогда, можно сказать, спас «Металлист 1925» от переходных матчей?

– Конечно, что этого хотелось бы. Но я понимаю, что я забиваю раз в год. В этом году я уже забил... Не знаю...

– Тогда, давай сегодня, хотя бы, без красной карточки, как было в прошлый раз?

– Хорошо, договорились.

– Что-то изменилось в игре «Динамо» после того, как главным тренером этой команды стал Шовковский?

– Да, мы смотрели, разбирали эту команду, как они играют уже с новым тренером. Да, есть какие-то детали, которые они изменили. Поэтому будет совсем другая игра, чем была.

– Погодные условия, не то чтобы особо футбольные. Как играть в таких условиях, что при этом выходит на первый план?

– Никто не любит играть в такое время года, потому что очень холодно. Однако у нас сейчас такая ситуация, что мы не думаем об этом. Мы хотим взять очки, как-то улучшить ситуацию.

Матч «Динамо» Киев – «Металлист 1925» состоится 7 декабря в 15:00.