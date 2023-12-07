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  4. ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
WTA
07 декабря 2023, 09:34 |
1612
0

ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую

Шелби Роджерс узаконила отношения с бывшим хоккеистом

07 декабря 2023, 09:34 |
1612
0
ФОТО. Американская теннисистка вышла замуж после знакомства вслепую
twitter

Американская теннисистка Шелби Роджерс сообщила о том, что вступила в брак.

31-летняя Роджерс приняла предложение руки и сердца от Джона Славика в апреле. Занимательно, что они познакомились в 2020 году на свидании вслепую, которое организовали их общие знакомые.

Славик ранее занимался хоккеем на на студенческом уровне, а Роджерс является страстным поклонником этого вида спорта.

Сейчас Шелби Роджерс занимает 147-е место в мировом рейтинге теннисисток, трижды достигала финала турниров WTA, но титул пока так и не выиграла. Лучший результат в рейтинге – 30-е место.

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Источник Sport.ua
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