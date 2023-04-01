WTA01 апреля 2023, 20:03 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:04
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ФОТО. Американская теннисистка объявила о своей помолвке
Шелби Роджерс ответила согласием своему возлюбленному
01 апреля 2023, 20:03 | Обновлено 01 апреля 2023, 20:04
1522
0
Американская теннисистка Шелби Роджерс сообщила, что приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Джона Славика.
Известно, что пара начала встречаться после свидания вслепую, которое им устроили их общие друзья. Славик ранее играл в хоккей, а Роджерс является большой фанаткой этого вида спорта.
Отметим, что Шелби Роджерс сейчас занимает 42-ю позицию в мировом рейтинге, трижды играла в финале турниров WTA.
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