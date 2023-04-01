ФОТО. Американская теннисистка объявила о своей помолвке

Американская теннисистка Шелби Роджерс сообщила, что приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Джона Славика.

Известно, что пара начала встречаться после свидания вслепую, которое им устроили их общие друзья. Славик ранее играл в хоккей, а Роджерс является большой фанаткой этого вида спорта.

Отметим, что Шелби Роджерс сейчас занимает 42-ю позицию в мировом рейтинге, трижды играла в финале турниров WTA.