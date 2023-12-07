Сдержит слово? Гвардиола назвал условие для выхода на пенсию в 2024 году

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после поражения команды в матче АПЛ с «Астон Виллой» (0:1) заявил, что может завершить свою тренерскую деятельность по окончании нынешнего сезона-2023/2024.

«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду на пенсию. Это точно. Я знаю, что это очень сложно. В Англии было много потрясающих команд, но только та, которой руководил сэр Алекс Фергюсон, и мы смогли это сделать», – заявил Гвардиола.

Напомним, в предыдущем сезоне «горожане» с Жузепом Гвардиолой выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. «Ман Сити» стал второй командой в Англии после «Манчестер Юнайтед», которой удалось оформить требл, а Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя тройными достижениями в одном сезоне (первый требл был у него с «Барселоной» в сезоне-2008/2009).

Как известно, контракт 52-летнего Гвардиолы с «горожанами» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что команда Жузепа Гвардиолы в матче с «Астон Виллой» установила 2 антирекорда.