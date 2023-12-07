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Англия
07 декабря 2023, 07:52 | Обновлено 07 декабря 2023, 07:58
1623
0

Команда Гвардиолы в матче с Астон Виллой установила 2 антирекорда

«Манчестер Сити» проиграл в АПЛ клубу из Бирмингема

07 декабря 2023, 07:52 | Обновлено 07 декабря 2023, 07:58
1623
0
Команда Гвардиолы в матче с Астон Виллой установила 2 антирекорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В среду, 6 декабря, в поединке чемпионата Англии отношения выяснили «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра, которая состоялась на поле арены «Вилла Парк», завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

В поединке были установлены два антирекорда, связанные с главным тренером «Манчестер Сити» Жузепом Гвардиолой и командами, которыми он руководит.

Два удара, нанесенные игроками «Манчестер Сити» по воротам соперников, – это худший результат для команд под руководством Гвардиолы в истории в матчах топ-5 европейских чемпионатов. Оба раза «горожане» угрожали владениям «Виллы» в первом тайме, после перерыва ударов вообще не было.

При этом 22 удара по воротам «Сити» в исполнении футболистов из Бирмингема – это также худший показатель для команд Гвардиолы за 535 матчей наставника в топ-лигах Европы.

52-летний Жузеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее он тренировал «Барселону» и «Баварию».

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Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Астон Вилла - Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник Opta
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