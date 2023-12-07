Эмери прервал затяжную серию неудач во взаимоотношениях с Гвардиолой

В среду, 6 декабря, в матче 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери добилась победы со счетом 1:0 над «Манчестер Сити», тренирует который Жузеп Гвардиола.

Эмери впервые в карьере обыграл Гвардиолу. Случилось это в 14 встрече команд двух испанских тренеров. В 10 из этих матчей Унаи руководил «Валенсией», второй – «Барселоной». Затем были два матча «Арсенала» против «Ман Сити», а сейчас состоялся второй матч «Астон Виллы» с «Ман Сити».

До этого дня Гвардиола победил Эмери в 9 случаях, еще в 4 были ничьи (последняя – в 2012 году).

Ранее Унаи Эмери оценил победу над «Ман Сити».