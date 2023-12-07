Полузащитник Звягеля может продолжить карьеру в житомирском Полесье

Полузащитник «Звягеля» Богдан Панчишин может продолжить карьеру в житомирском «Полесье».

Также хавбек вошел в список интересов двух клубов Украинской Премьер-лиги.

19-летний Панчишин играет за «Звягель» с лета 2023 года, до этого выступал за молодежный состав ФК «Львов». Он провел 12 матчей и сделал 2 ассиста за «Звягель», если учитывать все турниры сезона.

Первые шаги в футболе Панчишин делал в Новояворовске. В 2019 году перешел в структуру «Львова». Сначала выступал в соревнованиях ДЮФЛУ, а впоследствии – в юношеском и молодежном УПЛ. В сезоне 2022/23 за ФК «Львов» U-19 провел 22 матча, в которых отличился двумя голами и был одним из ключевых игроков центра поля.

В составе «Звягеля» молодой футболист оформил дебют на взрослом профессиональном уровне. «Звягель» является зимним чемпионом во Второй лиге и ведет борьбу за повышение в классе.