Эрик ТЕН ХАГ: «Меня не волнует шум в СМИ. Эта команда будет отличной»

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

После завершения встречи наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг прокомментировал успех своих подопечных:

«У меня всегда могут быть жалобы, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. Мы хотели донести это послание до зрителей, но это тоже наш стиль. В первые 30 минут мы прекрасно справились с задачей на поле.

Не было необходимости пропускать этот гол. Мы отключились. Нам нужно предпринять определенные шаги. Мы идем в правильном направлении. Эта команда будет отличной, и этот проект будет хорошим.

Меня не волнует шум в СМИ. Игроки к нему привыкли. То же самое было и в «Аяксе», но в маленькой стране, где меньше людей.

Скотт Мактоминей? Он отлично справился. Ему предстояло сыграть важную роль. Он очень хороший игрок. Он остановил «Челси». Он владел мячом очень динамично. Он забил два гола и мог забить больше.

Когда ты не в лучшей форме в нужный день, тебя обыгрывают. Тебе нужно быть на высоте. Когда ты не в лучшей форме, тебя убивают. Мы это знаем, и нам нужен правильный настрой в каждой игре», – сказал тен Хаг.