Инна ГЛУЩЕНКО: «Есть победа, и теперь мы будем чувствовать себя увереннее»

5 декабря женская сборная Украины одержала свою вторую победу в дебютном розыгрыше Лиги наций.

В заключительном туре группы В3 подопечные Владимира Пятенко на выезде одержали победу над Сербией (1:0).

Своими эмоциями после завершения встречи поделились нападающий сине-желтых Инна Глущенко:

«Все девушки – молодцы! Боролись до конца, была трудная игра. Чуть-чуть не хватило реализации, потому что моментов было немало, мы могли забивать больше, выигрывать увереннее. Но победа есть победа. Надеюсь, теперь мы будем чувствовать себя увереннее. Будем готовиться. Ожидаем положительных результатов».

Сборная Украины заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С. Теперь подопечных Владимира Пятенко ожидают стыковые матчи, которые состоятся в феврале 2024 года, жеребьевка – 11 декабря.