ГИРИН: «Я очень рада, что забила этот победный мяч, первый за сборную»
Женская сборная Украины обыграла команду Сербии в Лиге наций
5 декабря женская сборная Украины одержала свою вторую победу в дебютном розыгрыше Лиги наций.
В заключительном туре группы В3 подопечные Владимира Пятенко на выезде одержали победу над Сербией (1:0).
Своими эмоциями после завершения встречи поделились полузащитник сине-желтых, автор победного гола Виктория Гирин:
«Эта победа была очень важна для всех нас – для нашей команды, для нашей страны. Я очень рада, что забила этот важный мяч, он у меня первый за сборную. Двигаемся дальше».
Сборная Украины заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С. Теперь подопечных Владимира Пятенко ожидают стыковые матчи, которые состоятся в феврале 2024 года, жеребьевка – 11 декабря.
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