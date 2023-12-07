ГИРИН: «Я очень рада, что забила этот победный мяч, первый за сборную»

5 декабря женская сборная Украины одержала свою вторую победу в дебютном розыгрыше Лиги наций.

В заключительном туре группы В3 подопечные Владимира Пятенко на выезде одержали победу над Сербией (1:0).

Своими эмоциями после завершения встречи поделились полузащитник сине-желтых, автор победного гола Виктория Гирин:

«Эта победа была очень важна для всех нас – для нашей команды, для нашей страны. Я очень рада, что забила этот важный мяч, он у меня первый за сборную. Двигаемся дальше».

Сборная Украины заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С. Теперь подопечных Владимира Пятенко ожидают стыковые матчи, которые состоятся в феврале 2024 года, жеребьевка – 11 декабря.