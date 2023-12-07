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Лига наций
07 декабря 2023, 04:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 05:12
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0

ГИРИН: «Я очень рада, что забила этот победный мяч, первый за сборную»

Женская сборная Украины обыграла команду Сербии в Лиге наций

07 декабря 2023, 04:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 05:12
50
0
ГИРИН: «Я очень рада, что забила этот победный мяч, первый за сборную»
УАФ. Виктория Гирин

5 декабря женская сборная Украины одержала свою вторую победу в дебютном розыгрыше Лиги наций.

В заключительном туре группы В3 подопечные Владимира Пятенко на выезде одержали победу над Сербией (1:0).

Своими эмоциями после завершения встречи поделились полузащитник сине-желтых, автор победного гола Виктория Гирин:

«Эта победа была очень важна для всех нас – для нашей команды, для нашей страны. Я очень рада, что забила этот важный мяч, он у меня первый за сборную. Двигаемся дальше».

Сборная Украины заняла третье место в группе и сумела обойти Словению в рейтинге третьих команд, избежав вылета в Лигу С. Теперь подопечных Владимира Пятенко ожидают стыковые матчи, которые состоятся в феврале 2024 года, жеребьевка – 11 декабря.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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