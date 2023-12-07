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Лига чемпионов
07 декабря 2023, 05:15 |
119
0

Лондонская БК оценила шансы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24

13 декабря «горняки» проведут решающий матч против «Порту»

07 декабря 2023, 05:15 |
119
0
Лондонская БК оценила шансы Шахтера выйти в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

13 декабря состоится последний решающий матч 6-го тура Лиги чемпионов в группе H между командами «Порту» и «Шахтер».

Поединок пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Для того, чтобы украинскому клубу пробиться в плей-офф главного еврокубкового турнира, «горнякам» обязательно нужно побеждать.

Сейчас «Порту» и «Шахтер» делят 2-е и 3-е место в квартете с 9 очками соответственно, играя вместе с «Барселоной» (уже гарантировала выход из группы) и «Антверпеном» (потерял шансы даже на 3-е место). Поскольку в 1-м туре группы донецкая команда проиграла 1:3, выше в таблице находятся именно португальцы.

Коэффициент на то, что «Шахтер» победит и займет 2-е место в группе составляет 6.00 по оценкам лондонской букмекерской конторы William Hill.

Интересно, что «горняки» также сохраняют теоретические шансы на первое место в квартете. Для этого, кроме собственной победы над «Порту», нужно еще поражение «Барселоны» (12) от «Антверпена» (0).

Таблица Лиги чемпионов 2023/24 в группе Н

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Источник Sport.ua
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