6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».

Голами за гостей отличились Вирджил ван Дейк (37) и Доминик Собослаи (90+4).

Асситом на представителя Нидерландов отметился Трент Александер-Арнольд, отлично подав с углового. При исполнении стандарта Трент уж слишком низко опустил шорты и слишком высоко поднял футболку...

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Голы: ван Дейк, 37, Собослаи, 90+4

Видео голов и обзор матча: