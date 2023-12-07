Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2. Ассист в копилочку Трента. Видео голов
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6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».
Голами за гостей отличились Вирджил ван Дейк (37) и Доминик Собослаи (90+4).
Асситом на представителя Нидерландов отметился Трент Александер-Арнольд, отлично подав с углового. При исполнении стандарта Трент уж слишком низко опустил шорты и слишком высоко поднял футболку...
АПЛ. 15-й тур. 6 декабря
Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2
Голы: ван Дейк, 37, Собослаи, 90+4
Видео голов и обзор матча:
События матча
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