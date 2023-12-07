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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
06.12.2023 21:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
07 декабря 2023, 02:11 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:25
49
0

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2. Ассист в копилочку Трента. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

07 декабря 2023, 02:11 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:25
49
0
Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2. Ассист в копилочку Трента. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных».

Голами за гостей отличились Вирджил ван Дейк (37) и Доминик Собослаи (90+4).

Асситом на представителя Нидерландов отметился Трент Александер-Арнольд, отлично подав с углового. При исполнении стандарта Трент уж слишком низко опустил шорты и слишком высоко поднял футболку...

АПЛ. 15-й тур. 6 декабря

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Голы: ван Дейк, 37, Собослаи, 90+4

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
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Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Доминик Собослаи видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Шеффилд Юнайтед Ливерпуль
Источник Sport.ua
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