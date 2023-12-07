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Испания
07 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:54
65
0

Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье

Вечером 6 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании

07 декабря 2023, 01:59 | Обновлено 07 декабря 2023, 02:54
65
0
Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Вечером 6 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

«Севилья» в гостях обыграла «Атлетико» из Асторги со счетом 2:0.

На 28-й минуте защитник Серхио Рамос реализовал пенальти (28 мин), Федерико Гаттони после перерыва удвоил преимущество гостей (68 мин).

Оставшиеся матчи раунда пройдут в четверг, 7 февраля.

Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 12 декабря, с этой стадии в борьбу вступят Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад.

Кубок Испании 2023/24

1/32 финала, 6 декабря

  • Алькоркон – Картахена – 0:1
  • Антекера – Уэска – 0:2
  • Барбастро – Альмерия – 1:0
  • Депортиво – Тенерифе – 2:3 (д.в.)
  • Еклано – Райо Вальекано – 0:2
  • Андрач – Реал Сосьедад – 0:1
  • Арентейро – Бургос – 1:3
  • Террасса – Алавес – 0:1
  • Унионистас де Саламанка – Спортинг Хихон – 2:0
  • Малага – Эльденсе – 1:0
  • Вильяновенсе – Бетис – 1:2
  • Валье де Эгес – Мальорка – 0:3
  • Леванте – Аморебьета – 0:1
  • Луго – Мирандес – 2:0
  • Атлетико Асторга – Севилья – 0:2
  • Туделано – Лас-Пальмас – 1:2 (д.в.)

Видеообзоры матчей

Барбастро – Альмерия – 1:0

Еклано – Райо Вальекано – 0:2

Андрач – Реал Сосьедад – 0:1

Террасса – Алавес – 0:1

Вильяновенсе – Бетис – 1:2

Валье де Эгес – Мальорка – 0:3

Атлетико Асторга – Севилья – 0:2

Туделано – Лас-Пальмас – 1:2 (д.в.)

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Кубок Испании по футболу Севилья Серхио Рамос Алькоркон Картахена Уэска Альмерия Депортиво Ла-Корунья Тенерифе Райо Вальекано Реал Сосьедад Алавес Спортинг Хихон Малага Эльденсе Бетис Мальорка Леванте Луго Мирандес Лас-Пальмас видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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