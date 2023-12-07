Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье
Вечером 6 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании
Вечером 6 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.
«Севилья» в гостях обыграла «Атлетико» из Асторги со счетом 2:0.
На 28-й минуте защитник Серхио Рамос реализовал пенальти (28 мин), Федерико Гаттони после перерыва удвоил преимущество гостей (68 мин).
Оставшиеся матчи раунда пройдут в четверг, 7 февраля.
Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 12 декабря, с этой стадии в борьбу вступят Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад.
Кубок Испании 2023/24
1/32 финала, 6 декабря
- Алькоркон – Картахена – 0:1
- Антекера – Уэска – 0:2
- Барбастро – Альмерия – 1:0
- Депортиво – Тенерифе – 2:3 (д.в.)
- Еклано – Райо Вальекано – 0:2
- Андрач – Реал Сосьедад – 0:1
- Арентейро – Бургос – 1:3
- Террасса – Алавес – 0:1
- Унионистас де Саламанка – Спортинг Хихон – 2:0
- Малага – Эльденсе – 1:0
- Вильяновенсе – Бетис – 1:2
- Валье де Эгес – Мальорка – 0:3
- Леванте – Аморебьета – 0:1
- Луго – Мирандес – 2:0
- Атлетико Асторга – Севилья – 0:2
- Туделано – Лас-Пальмас – 1:2 (д.в.)
Видеообзоры матчей
Барбастро – Альмерия – 1:0
Еклано – Райо Вальекано – 0:2
Андрач – Реал Сосьедад – 0:1
Террасса – Алавес – 0:1
Вильяновенсе – Бетис – 1:2
Валье де Эгес – Мальорка – 0:3
Атлетико Асторга – Севилья – 0:2
Туделано – Лас-Пальмас – 1:2 (д.в.)
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