Кубок Испании. Гол Серхио Рамоса принес победу Севилье

Вечером 6 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

«Севилья» в гостях обыграла «Атлетико» из Асторги со счетом 2:0.

На 28-й минуте защитник Серхио Рамос реализовал пенальти (28 мин), Федерико Гаттони после перерыва удвоил преимущество гостей (68 мин).

Оставшиеся матчи раунда пройдут в четверг, 7 февраля.

Жеребьевка пар 1/16 финала состоится 12 декабря, с этой стадии в борьбу вступят Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Реал Сосьедад.

Кубок Испании 2023/24

1/32 финала, 6 декабря

Алькоркон – Картахена – 0:1

– 0:1 Антекера – Уэска – 0:2

– 0:2 Барбастро – Альмерия – 1:0

– Альмерия – 1:0 Депортиво – Тенерифе – 2:3 (д.в.)

– 2:3 (д.в.) Еклано – Райо Вальекано – 0:2

– 0:2 Андрач – Реал Сосьедад – 0:1

– 0:1 Арентейро – Бургос – 1:3

– 1:3 Террасса – Алавес – 0:1

– 0:1 Унионистас де Саламанка – Спортинг Хихон – 2:0

– Спортинг Хихон – 2:0 Малага – Эльденсе – 1:0

– Эльденсе – 1:0 Вильяновенсе – Бетис – 1:2

– 1:2 Валье де Эгес – Мальорка – 0:3

– 0:3 Леванте – Аморебьета – 0:1

– 0:1 Луго – Мирандес – 2:0

– Мирандес – 2:0 Атлетико Асторга – Севилья – 0:2

– 0:2 Туделано – Лас-Пальмас – 1:2 (д.в.)

Видеообзоры матчей

Барбастро – Альмерия – 1:0

Еклано – Райо Вальекано – 0:2

Андрач – Реал Сосьедад – 0:1

Террасса – Алавес – 0:1

Вильяновенсе – Бетис – 1:2

Валье де Эгес – Мальорка – 0:3

Атлетико Асторга – Севилья – 0:2

Туделано – Лас-Пальмас – 1:2 (д.в.)