Испания06 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:03
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Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала
4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рэй
06 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:03
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5 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рэй.
Хетафе и Эспаньол выиграли свои матчи и вышли в 1/16 финала Кубка Испании.
Украинец Роман Яремчук принес победу Валенсии над клубом Ароса (1:0).
Кубок Испании
1/32 финала, 5 декабря
Ароcа – Валенсия – 0:1 (Яремчук, 8)
Аценета – Хетафе – 1:2
Эспаньол – Вальядолид – 3:1
Кастельон – Реал Овьедо – 2:1
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