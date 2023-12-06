Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала

5 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рэй.

Хетафе и Эспаньол выиграли свои матчи и вышли в 1/16 финала Кубка Испании.

Украинец Роман Яремчук принес победу Валенсии над клубом Ароса (1:0).

Кубок Испании

1/32 финала, 5 декабря

Ароcа – Валенсия – 0:1 (Яремчук, 8)

Аценета – Хетафе – 1:2

Эспаньол – Вальядолид – 3:1

Кастельон – Реал Овьедо – 2:1