Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала
Испания
06 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:03
50
0

Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала

4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рэй

06 декабря 2023, 04:42 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:03
50
0
Кубок Испании. Хетафе и Эспаньол вышли в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рэй.

Хетафе и Эспаньол выиграли свои матчи и вышли в 1/16 финала Кубка Испании.

Украинец Роман Яремчук принес победу Валенсии над клубом Ароса (1:0).

Кубок Испании

1/32 финала, 5 декабря

Ароcа – Валенсия – 0:1 (Яремчук, 8)

Аценета – Хетафе – 1:2

Эспаньол – Вальядолид – 3:1

Кастельон – Реал Овьедо – 2:1

По теме:
Вулверхэмптон – Бернли – 1:0. Корейский волк. Видео голов и обзор матча
Гамбург – Прометей – 83:97. Балвин сделал игру. Видеообзор матча Еврокубка
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
Кубок Испании по футболу Хетафе Эспаньол Валенсия Ароса Роман Яремчук Кастельон Овьедо Вальядолид видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05 декабря 2023, 15:51 1
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси

Бен Джейкобс рассказал, что Маурисио Почеттино общается с украинцем лицом к лицу

Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Футбол | 06 декабря 2023, 01:45 0
Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио

Руслан вместе с «Дженоа» вылетел из Кубка Италии в 1/8 финала

ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Футбол | 06.12.2023, 02:05
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Футбол | 05.12.2023, 09:16
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Источник: руководство мадридского Реала в восторге от игры Андрея Лунина
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Футбол | 05.12.2023, 15:21
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карточка Цыганкова в EA Sports FC 24 получила апгрейд после победы Жироны
Карточка Цыганкова в EA Sports FC 24 получила апгрейд после победы Жироны
04.12.2023, 16:15 1
Киберспорт
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 14
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 12
Биатлон
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
05.12.2023, 16:59 9
Футбол
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36 1
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем