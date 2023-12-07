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Англия
07 декабря 2023, 01:52 |
301
0

Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Кристал Пэлас – Борнмут

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «вишен»

07 декабря 2023, 01:52 |
301
0
Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Кристал Пэлас – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Одсонн Эдуар

6 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Кристал Пэлас» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

За матч Илья заработал желтую карточку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

Лучшим игроком матча стал Райан Кристи, который получил 8.3 баллов.

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Борнмут – 0:2

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Илья Забарный WhoScored лучший игрок Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Кристал Пэлас
Источник Sport.ua
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