Мудрик выйдет в основе Челси на топ-матч АПЛ

Украинский хавбек Михаил Мудрик выйдет в основном составе «Челси» на топ-матч тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 22:15.

Для игрока второй кряду матч в основе. В минувшем туре Мудрик заработал пенальти и помог команде обыграть «Брайтон». Всего в сезоне у Михаила два гола и один ассист в 13 встречах.

«Челси» в АПЛ занимает 10-е место.