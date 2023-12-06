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Англия
06 декабря 2023, 21:18 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:26
1150
1

Мудрик выйдет в основе Челси на топ-матч АПЛ

Еще один шанс показать себя

06 декабря 2023, 21:18 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:26
1150
1
Мудрик выйдет в основе Челси на топ-матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский хавбек Михаил Мудрик выйдет в основном составе «Челси» на топ-матч тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 22:15.

Для игрока второй кряду матч в основе. В минувшем туре Мудрик заработал пенальти и помог команде обыграть «Брайтон». Всего в сезоне у Михаила два гола и один ассист в 13 встречах.

«Челси» в АПЛ занимает 10-е место.

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Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Источник Sport.ua
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Асталависта
Главное шоб проявлял себя, шансов дали много уже 
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