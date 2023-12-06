Англия06 декабря 2023, 21:18 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:26
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Мудрик выйдет в основе Челси на топ-матч АПЛ
Еще один шанс показать себя
06 декабря 2023, 21:18 | Обновлено 06 декабря 2023, 22:26
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Украинский хавбек Михаил Мудрик выйдет в основном составе «Челси» на топ-матч тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 22:15.
Для игрока второй кряду матч в основе. В минувшем туре Мудрик заработал пенальти и помог команде обыграть «Брайтон». Всего в сезоне у Михаила два гола и один ассист в 13 встречах.
«Челси» в АПЛ занимает 10-е место.
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