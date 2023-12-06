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06 декабря 2023, 20:35 | Обновлено 06 декабря 2023, 21:08
2842
0

Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины

Жеребьевка турнира пройдет 7 декабря в 13:30 по киевскому времени

06 декабря 2023, 20:35 | Обновлено 06 декабря 2023, 21:08
2842
0
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
УЕФА

7 декабря определятся группы в предварительном и промежуточном раундах Кубка регионов УЕФА 2024/2025.

Жеребьевка отборочных этапов состоится 7 декабря и начнется в 13.30 по киевскому времени.

Участие в турнире среди любительских команд примут 36 национальных ассоциаций. Мальту и Сан-Марино будут представлять аматорские сборные. Другие ассоциации выставят победителей соответствующих внутренних состязаний. В турнире дебютирует представитель Албании, а команда из Армении сыграет впервые с сезона 2010/2011.

Представители 30 ассоциаций с самым высоким коэффициентом в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Оставшиеся шесть команд сразятся за две путевки в предыдущем раунде. Все матчи предварительного раунда должны быть сыграны до 31 июля 2024 года, а промежуточный раунд должен быть завершен до 6 декабря 2024 года.

Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня или июля 2025 года.

Предыдущий раунд

Шесть команд будут разбиты на две группы по три участника. Все матчи будут проходить в виде мини-турниров на одном стадионе. На основании решений Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям команды из Азербайджана и Армении во время жеребьевки будут разведены между собой.

Участники предварительного раунда: Швеция, Грузия, Азербайджан, Эстония, Албания, Армения.

Промежуточный раунд

Во время процедуры жеребьевки 32 команды будут разбиты на 8 групп по 4 участника. Во всех группах будет по одной команде из каждой корзины.

На основании решений Исполнительного комитета УЕФА и рабочей группы по чрезвычайным ситуациям команды Украины и беларуси во время жеребьевки будут разведены между собой.

Корзины посева

  • Корзина 1: Испания, Польша, Чехия, Португалия, Хорватия, Ирландия, Турция, Сербия.
  • Корзина 2: Украина, Словакия, Венгрия, Италия, Швейцария, Болгария, Босния и Герцеговина, Англия.
  • Корзина 3: Израиль, Финляндия, Уэльс, Сан-Марино, Северная Ирландия, Шотландия, беларусь, Румыния.
  • Корзина 4: Словения, Молдова, Северная Македония, Мальта, Латвия, Казахстан, победитель группы A предварительного раунда, победитель группы B предварительного раунда.
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Кубок регионов УЕФА жеребьевка аматорский футбол
Источник Украинская ассоциация футбола
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