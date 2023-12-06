ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
Линда Фругвиртовала проводит подготовку к новому сезону в Майами
18-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова(WTA 93), которую принято считать будущей звездной женского тенниса, опубликовала новые снимки в своем Instagram.
Линда сфотографировалась с сестрой Брендой, а также со своей мамой.
Помимо семейного фото, девушка показала фигуру в бикини.
Сейчас Линда и 16-летняя Бренда (WTA 110) проводят подготовку к новому сезону в Майами, США.
В 2023 году Линда Фругвиртова впервые дошла до 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии. За профессиональную карьеру чешка выиграла два 15-тысячника, один 25-тысячник и один турнир WTA 250.
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
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