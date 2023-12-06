18-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова(WTA 93), которую принято считать будущей звездной женского тенниса, опубликовала новые снимки в своем Instagram.

Линда сфотографировалась с сестрой Брендой, а также со своей мамой.

Помимо семейного фото, девушка показала фигуру в бикини.

Сейчас Линда и 16-летняя Бренда (WTA 110) проводят подготовку к новому сезону в Майами, США.

В 2023 году Линда Фругвиртова впервые дошла до 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии. За профессиональную карьеру чешка выиграла два 15-тысячника, один 25-тысячник и один турнир WTA 250.

ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини