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  4. ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
WTA
06 декабря 2023, 19:22 |
2367
0

ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини

Линда Фругвиртовала проводит подготовку к новому сезону в Майами

06 декабря 2023, 19:22 |
2367
0
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
Instagram. Линда Фругвиртова, ее мама и сестра Бренда

18-летняя чешская теннисистка Линда Фругвиртова(WTA 93), которую принято считать будущей звездной женского тенниса, опубликовала новые снимки в своем Instagram.

Линда сфотографировалась с сестрой Брендой, а также со своей мамой.

Помимо семейного фото, девушка показала фигуру в бикини.

Сейчас Линда и 16-летняя Бренда (WTA 110) проводят подготовку к новому сезону в Майами, США.

В 2023 году Линда Фругвиртова впервые дошла до 4-го раунда Открытого чемпионата Австралии. За профессиональную карьеру чешка выиграла два 15-тысячника, один 25-тысячник и один турнир WTA 250.

ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини

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фото lifestyle Линда Фругвиртова Бренда Фругвиртова
Источник Sport.ua
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