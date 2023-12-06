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  4. УОКЕР – о желании выиграть четвертую АПЛ подряд: «Этого не делал никто»
Англия
06 декабря 2023, 16:58 |
337
0

УОКЕР – о желании выиграть четвертую АПЛ подряд: «Этого не делал никто»

Защитник выступает в «Манчестер Сити» с 2017 года

06 декабря 2023, 16:58 |
337
0
УОКЕР – о желании выиграть четвертую АПЛ подряд: «Этого не делал никто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер обозначил главной целью команды на нынешний сезон победу в английской Премьер-лиге, которая может стать для клуба четвертой подряд.

«Проект, который я начал лично для себя в 2017 году, когда подписал контракт с «Сити», заключался в том, чтобы выигрывать трофеи. Если бы в 2017 году мне сказали, что выиграю одну Премьер-лигу, я был бы на седьмом небе от счастья.

Я не думаю, что мы действительно осознаем, чего добились как команда и как клуб, пока не закончим заниматься футболом. Потому что, пока я играл в Премьер-лиге, «Манчестер Юнайтед» выиграл ее однажды, «Лестер» выиграл ее однажды, «Челси» выиграл ее, а затем настал черед «Сити». Перечисленные мной команды не выигрывали титулы подряд. Сейчас мы можем выиграть четыре титула подряд, чего еще никто не делал.

Есть давление, но именно поэтому мы в команде, в которой находимся. Мы должны справиться с этим давлением и побить еще один рекорд. Моя работа в «Манчестере Сити» не завершена. Я чувствую, что во мне и в этой команде еще многое есть, чтобы выиграть больше трофеев, и я хочу быть частью этого», – поделился Уокер с журналистами официального клубного сайта.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на шесть очков от «Арсенала» и имея один матч в запасе по сравнению с «канонирами».

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Кайл Уокер Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Источник ФК Манчестер Сити
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