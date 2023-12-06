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  4. Источник: Мбаппе мог оказаться в Реале в 2017 года
Испания
06 декабря 2023, 16:28 |
295
0

Источник: Мбаппе мог оказаться в Реале в 2017 года

Тогда трансфер заблокировала семья форварда

06 декабря 2023, 16:28 |
295
0
Источник: Мбаппе мог оказаться в Реале в 2017 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе мог оказаться в мадридском «Реале» еще в 2017 году. Об этом сообщает испанское издание As.

Тем летом Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ», но мог оказаться в Мадриде. Тогда переход Килиана в «Реал» заблокировала семья футболиста.

Они требовали, чтобы «Реал» продал Гарета Бэйла в «Манчестер Юнайтед», чтобы освободить место в основе для Мбаппе. Однако «Реал» в итоге отказался от продажи валлийца, и Мбаппе отправился в «ПСЖ».

Напомним, контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Слухи снова связывают форварда сборной Франции с трансфером в «Реал».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Монако трансферы трансферы Лиги 1 Гарет Бэйл трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед
Источник AS
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