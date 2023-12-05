У ПСЖ есть два аргумента, чтобы попытаться продлить контракт с Мбаппе

Французский ПСЖ не оставляет надежд продлить контракт со своей главной звездой – форвардом Килианом Мбаппе.

Нынешнее соглашение нападающего с парижанами рассчитано до лета 2024 года, и уже в следующем месяце Килиан со своими представителями может спокойно вести переговоры с потенциальными покупателями. Несмотря на огромное желание ПСЖ оставить Мбаппе, обсуждение дальнейшей судьбы форварда решили отложить на начало следующего года.

При этом известно, какие главные аргументы будет предъявлять владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи, чтобы постараться убедить Килиана все же продлить контракт. Их два – в первую очередь, в следующем году в Париже пройдут Олимпийские игры, на которых Мбаппе очень хочет сыграть, а во-вторых, у форварда есть хорошая перспектива стать лучшим бомбардиром в истории французской Лиги 1. На данный момент в активе 24-летнего Килиана 179 голов, а рекордсменом является аргентинец Делио Оннис, который в 1970-1980-х годах, выступая за «Реймс», «Монако», «Тур» и «Тулон», наколотил 299 мячей в чемпионате Франции.