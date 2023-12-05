Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У ПСЖ есть два аргумента, чтобы попытаться продлить контракт с Мбаппе
Франция
05 декабря 2023, 15:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 16:00
389
0

У ПСЖ есть два аргумента, чтобы попытаться продлить контракт с Мбаппе

Футболист сядет за стол переговоров с президентом клуба в начале 2024-го

05 декабря 2023, 15:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 16:00
389
0
У ПСЖ есть два аргумента, чтобы попытаться продлить контракт с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский ПСЖ не оставляет надежд продлить контракт со своей главной звездой – форвардом Килианом Мбаппе.

Нынешнее соглашение нападающего с парижанами рассчитано до лета 2024 года, и уже в следующем месяце Килиан со своими представителями может спокойно вести переговоры с потенциальными покупателями. Несмотря на огромное желание ПСЖ оставить Мбаппе, обсуждение дальнейшей судьбы форварда решили отложить на начало следующего года.

При этом известно, какие главные аргументы будет предъявлять владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи, чтобы постараться убедить Килиана все же продлить контракт. Их два – в первую очередь, в следующем году в Париже пройдут Олимпийские игры, на которых Мбаппе очень хочет сыграть, а во-вторых, у форварда есть хорошая перспектива стать лучшим бомбардиром в истории французской Лиги 1. На данный момент в активе 24-летнего Килиана 179 голов, а рекордсменом является аргентинец Делио Оннис, который в 1970-1980-х годах, выступая за «Реймс», «Монако», «Тур» и «Тулон», наколотил 299 мячей в чемпионате Франции.

По теме:
Источник: Луческу ведет переговоры с титулованным французским клубом
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень приятно, что в Кривбассе на меня рассчитывают»
Лига 1. Победы Монако, Лилля и Марселя
Килиан Мбаппе ПСЖ продление контракта Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Нассер Аль-Хелаифи лучший бомбардир
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05 декабря 2023, 15:51 0
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси

Бен Джейкобс рассказал, что Маурисио Почеттино общается с украинцем лицом к лицу

Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Футбол | 04 декабря 2023, 18:19 4
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб
Миколенко среди них? Звезды Эвертона могут подать в суд на клуб

Игроки английской команды не желают терять часть зарплаты в случае вылета клуба из АПЛ

Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Биатлон | 05.12.2023, 11:41
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
Футбол | 05.12.2023, 11:58
Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
Футбол | 04.12.2023, 19:53
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 2
Футбол
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
03.12.2023, 16:45 2
Футбол
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 7
Футбол
Определены участники финала четырех Лиги чемпионов по футзалу
Определены участники финала четырех Лиги чемпионов по футзалу
03.12.2023, 22:43
Футзал
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
03.12.2023, 23:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем