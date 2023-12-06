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Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 16:19 |
320
0

Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера ноября в УПЛ

Среди номинантов – по два представителя «Динамо» и «Днепра-1»

06 декабря 2023, 16:19 |
320
0
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера ноября в УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига начала голосование по определению лучших игрока и тренера по итогам ноября месяца.

Сначала представители УПЛ опрашивают спортивные издания, среди которых есть и Sport.ua, и журналистов, формируя четверки претендентов в каждой из номинации, после чего уже голосуют болельщики.

На этот раз в число номинантов вошли:

на звание «Лучшего игрока месяца» – Александр Филиппов («Днепр-1»), Илья Квасница («Рух»), Денис Кузык («Кривбасс»), Владимир Бражко («Динамо»);

на звание «Лучшего тренера месяца» – Юрий Максимов («Днепр-1»), Марино Пушич («Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»), Юрий Калитвинцев («Полесье»).

Свой голос каждый желающий может оставить здесь до 12:00 11 декабря.

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Илья Квасница Александр Филиппов Денис Кузык Владимир Бражко Александр Шовковский Марино Пушич Юрий Максимов Юрий Калитвинцев Динамо Киев Днепр-1 Рух Львов Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк лучший игрок лучший тренер
Источник УПЛ
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