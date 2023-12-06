Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера ноября в УПЛ

Украинская Премьер-лига начала голосование по определению лучших игрока и тренера по итогам ноября месяца.

Сначала представители УПЛ опрашивают спортивные издания, среди которых есть и Sport.ua, и журналистов, формируя четверки претендентов в каждой из номинации, после чего уже голосуют болельщики.

На этот раз в число номинантов вошли:

на звание «Лучшего игрока месяца» – Александр Филиппов («Днепр-1»), Илья Квасница («Рух»), Денис Кузык («Кривбасс»), Владимир Бражко («Динамо»);

на звание «Лучшего тренера месяца» – Юрий Максимов («Днепр-1»), Марино Пушич («Шахтер»), Александр Шовковский («Динамо»), Юрий Калитвинцев («Полесье»).

Свой голос каждый желающий может оставить здесь до 12:00 11 декабря.