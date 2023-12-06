Илья КВАСНИЦА: «Впервые слышу об интересе из Испании»
Вингер «Руха» прокомментировал слухи
Вингер львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны двух испанских клубов – «Жироны» и «Валенсии»:
«Мною интересуются в Испании? Не знаю. Я впервые об этом слышу. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за Рух. От руководства не было информации, что мной кто-то интересуется», – сказал Квасница.
В нынешнем сезоне на счету Ильи Квасницы 6 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Рух» во всех турнирах. Контракт 20-летнего украинского футболиста рассчитан до лета 2027 года.
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