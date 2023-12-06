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Италия
06 декабря 2023, 15:23 |
247
0

Легендарный Пирло рассказал, как едва не оказался в Реале в 2006-м

Карьера знаменитого экс-футболиста «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии могла сложиться иначе

06 декабря 2023, 15:23 |
247
0
Легендарный Пирло рассказал, как едва не оказался в Реале в 2006-м
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Чемпион мира-2006 знаменитый итальянец Андреа Пирло практически всю свою игровую карьеру провел на родине (полузащитник защищал цвета таких клубов, как «Интер», «Милан», «Ювентус»), лишь перед уходом на пенсию отыграв пару лет в США. Но все могло сложиться иначе, если бы в 2006-м, после чемпионата мира, не сорвался его трансфер в мадридский «Реал».

«Летом 2006 года, когда чемпионат мира в Германии только закончился и был весь этот беспорядок с Кальчополи, появилась вероятность, что «Милан» будет играть в Серии B, а Фабио Капелло как раз перешел в мадридский «Реал». Я поговорил с ним и директорами испанского клуба, и мы договорились, подписали контракт.

Но когда я приехал на предсезонную подготовку «Милана», нам сказали, что мы будем играть дальше в Серии А, правда, со снятием очков. Так что я больше не был уверен в том, что действительно хочу перейти в «Реал». Вернувшись в Миланелло, я встретился с Адриано Галлиани и моим агентом, и мы согласились продолжить наше сотрудничество. Галлиани тогда положил контракт на стол и сказав нам вписать туда любые цифры, а через несколько дней мы все согласовали официально.

«Барселона»? И это было. В 2010 году у «Милана» был шанс подписать Ибрагимовича, и Гвардиола спросил меня после игры за Кубок Гампера, могу ли я присоединиться к его команде вместе со Златаном. Мы немного поговорили в его кабинете, но потом Ибра действительно приехал в «Барсу», а я остался в «Милане». Гвардиола сказал, что хотел бы видеть меня там. Он видел мой футбол, потому что играл в Брешии, даже если мы не пересекались на поле вместе. Я очень гордился тем, что сидел в его кабинете и что он лично мне звонил. Даже если в конце концов ничего не вышло.

Центр поля Хави – Иньеста – Пирло? Что ж, это было бы технично. А там еще и Бускетс был бы недалеко. Это был бы приятный опыт для меня, но в конце концов я поиграл в Милане со многими другими чемпионами, так что я все равно счастлив», – поделился Андреа Пирло в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Андреа Пирло Милан Ювентус Интер Милан ЧМ-2006 по футболу Реал Мадрид Жузеп Гвардиола Адриано Галлиани
Источник La Gazzetta dello Sport
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