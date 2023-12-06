Назван коэффициент на то, что Довбик станет лучшим бомбардиром Ла Лиги

Букмекерские конторы оценили шансы украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги 2023/24.

Коэффициент на то, что украинец забьет больше всех голов в текущем чемпионате Испании составляет 20.00. Сейчас у Артем 7 мячей в 14 матчах.

Главными фаворитами на звание лучшего бомбардира Ла Лиги по завершению сезона являются Роберто Левандовски и Джуд Беллингем. Их шансы расцениваются в 2.30.

Топ-5 фаворитов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги 2023/24 по мнению букмекеров после 15 туров:

Роберт Левандовски – 2.30 (7 голов) Джуд Беллингем – 2.30 (11 голов) Антуан Гризманн – 4.00 (9 голов) Альваро Мората – 15.00 (7 голов) Артем Довбик – 20.00 (7 голов)

Сейчас «Жирона» вместе с Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым делит первое место с мадридским «Реалом».

В последний раз Артем забивал 11 ноября в ворота «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании.