Диназ: один ушел, пятеро под вопросом

Как стало известно Sport.ua, «Диназ» и защитник Константин Школьный договорились о разрыве контракта за семь месяцев до его окончания.

21-летний Школьный в нынешнем сезоне провел за вышгородский клуб 9 матчей в Первой лиге и 1 — в Кубке Украины.

Кроме того, в декабре истекают арендные соглашения сразу у пятерых футболистов «Диназа», и пока неясно, кто из них останется в команде после Нового года. Защитники Александр Литвинов (17 матчей в чемпионате Первой лиги), Алексей Малаки (15 игр, 1 гол) и полузащитник Андрей Соловьев (11 матчей, 1 гол) принадлежат «Колосу», а хавбек Иван Матюшенко (11 игр) и нападающий Богдан Кобзарь (10 матчей) были одолжены у «Александрии».

Ранее «Диназ» потерял до мая опытного форварда Вячеслава Шевченко (11 матчей, 3 гола). КДК УАФ наказал 38-летнего футболиста шестимесячной дисквалификацией за удар головой в грудь арбитра Василия Файды после своего удаления в матче 15-го тура Первой лиги с «Горняком-Спорт» (0:2).

«Диназ» по итогам первого этапа занял 10-е место в группе Б, набрав 13 очков в 18 матчах. Весной команда сыграет в группе «Выбывание», где стартует с восьмой турнирной позиции.