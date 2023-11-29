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  4. Вячеслав ШЕВЧЕНКО, ударивший арбитра: «Весной буду думать, что делать»
Украина. Первая лига
29 ноября 2023, 23:01 |
635
0

Вячеслав ШЕВЧЕНКО, ударивший арбитра: «Весной буду думать, что делать»

Нападающий «Диназа» высказался о своей шестимесячной дисквалификации

29 ноября 2023, 23:01 |
635
0
Вячеслав ШЕВЧЕНКО, ударивший арбитра: «Весной буду думать, что делать»
ФК Диназ. Вячеслав Шевченко

Накануне КДК УАФ отстранил игрока «Диназа» Вячеслава Шевченко на 6 месяцев за удар головой в грудь арбитра Василия Файды после своего удаления в матче 15-го тура Первой лиги с «Горняком-Спорт» (0:2).

Sport.ua связался с 38-летним форвардом и спросил его о сложившейся ситуации.

— Вячеслав, тот вердикт, который вам вынесли, не побуждает повесить бутсы на гвоздь еще до окончания бана? Все-таки в мае, когда истечет срок дисквалификации, вам будет почти 39…

– Решил это не комментировать. Тренироваться никто не запрещал, кажется. Честно, даже не знаю.

– Как отреагировал клуб, с которым у вас контракт до конца июня? Вы остаетесь в «Диназе»?

- У клуба сейчас свои вопросы, не ко мне. Я уже буду весной думать, что делать.

— Хватит терпения столько ждать? Учитывая солидный как для футболиста возраст...

– Я должен для себя, в первую очередь, решить. Сейчас ничего не могу сказать.

В текущем сезоне Вячеслав Шевченко провел за «Диназ» 12 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. В чемпионатах Украины форвард дебютировал еще 22 года назад, в сентябре 2001-го, в составе второго «Борисфена-2».

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Источник Sport.ua
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