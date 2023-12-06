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  4. Защитник Барселоны сломал кость на лице, но доиграл матч до конца
Испания
06 декабря 2023, 14:23 |
285
0

Защитник Барселоны сломал кость на лице, но доиграл матч до конца

Араухо будет готов сыграть в ближайшем поединке каталонцев

06 декабря 2023, 14:23 |
285
0
Защитник Барселоны сломал кость на лице, но доиграл матч до конца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо сломал скуловую кость лица в матче 15-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:0).

По ходу матча футболист получил удар в лицо и оказался на газоне, но после оказанной помощи вернулся на поле и доиграл поединок до конца. Повреждение оказалось незначительным, и защитник будет готов сыграть в ближайшем поединке чемпионата Испании против «Жироны», который состоится 10 декабря.

Отметим, что Араухо провел за «Барселону» в нынешнем сезоне 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Футболист находится в системе клуба с 2018 года, перейдя из уругвайского «Бостон Ривер».

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Рональд Араухо Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.es
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