Защитник Барселоны сломал кость на лице, но доиграл матч до конца

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо сломал скуловую кость лица в матче 15-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:0).

По ходу матча футболист получил удар в лицо и оказался на газоне, но после оказанной помощи вернулся на поле и доиграл поединок до конца. Повреждение оказалось незначительным, и защитник будет готов сыграть в ближайшем поединке чемпионата Испании против «Жироны», который состоится 10 декабря.

Отметим, что Араухо провел за «Барселону» в нынешнем сезоне 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Футболист находится в системе клуба с 2018 года, перейдя из уругвайского «Бостон Ривер».