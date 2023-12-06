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Англия
06 декабря 2023, 13:22 |
1577
0

Мудрик планирует сменить агента

Хавбек «Челси» будет работать с другой агентской компанией

06 декабря 2023, 13:22 |
1577
0
Мудрик планирует сменить агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Как стало известно Sport.ua, 22-летний вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик близок к смене агента. Долгое время интересы Мудрика представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

По нашей информации, сотрудничество между сторонами близко к завершению. Сейчас у Мудрика есть предложения сотрудничества от других агентов. Среди них называют агентскую компанию ProStar Вадима Шаблия.

Отметим, что недавно другой игрок сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.

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Источник Sport.ua
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