Мудрик планирует сменить агента

Как стало известно Sport.ua, 22-летний вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик близок к смене агента. Долгое время интересы Мудрика представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

По нашей информации, сотрудничество между сторонами близко к завершению. Сейчас у Мудрика есть предложения сотрудничества от других агентов. Среди них называют агентскую компанию ProStar Вадима Шаблия.

Отметим, что недавно другой игрок сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.