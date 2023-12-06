УПЛ изменила время начала матча Полесье – Днепр-1

Дирекция УПЛ утвердила новое время начала матча 17-го тура «Полесье» – «Днепр-1», который состоится в пятницу.

Новое начало встречи в 15 часов, а не в 19:00, как планировалось изначально.

Матч «Полесье» – «Днепр-1» будет сыгран 8 декабря в Житомире на центральном городском стадионе «Полесье».

Отметим, что в первом круге «Днепр-1» одержал победу в Ужгороде (2:1), но в 1/8 финала Кубка Украины житомиряне взяли реванш (1:1, 5-4 по пенальти).