Лионель МЕССИ: «Я пытался вернуться в Барселону, но этого не произошло»

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о вариантах продолжения карьеры после ухода из «ПСЖ».

«Правда в том, что, к счастью, у меня было несколько интересных вариантов, и мне пришлось проанализировать их и подумать, взвесить их с моей семьей, прежде чем принять окончательное решение приехать в Майами.

Первым вариантом было возвращение в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло.

Правда и то, что позже я много думал о переходе в лигу Саудовской Аравии, где я знаю страну и где создали мощный чемпионат, который может стать важной лигой в ближайшем будущем.

Как амбассадора по туризму Саудовской Аравии, это направление привлекло меня, особенно потому, что мне понравилось места, которые я посетил. А также из-за того, как развивается футбол в стране, и из-за усилий, которые они прилагают для создания топ-соревнования», – сказал Месси.

Отметим, что Лионель Месси был признан лучшим спортсменом 2023 года по версии журнала TIME.