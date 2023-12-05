Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2023 года по версии TIME
Аргентинский футболист получил очередное признание
Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим спортсменом 2023 года по версии журнала TIME.
Похоже, что эту награду легендарный игрок получил за влияние на развитие и популярность футбола в Соединенных Штатах Америки, куда он перебрался летом 2023 года.
Издание отмечает, что у Лионеля было 2 варианта продолжения карьеры - чемпионат Саудовской Аравии и MLS. Он выбрал второй, несмотря на то, что их финансовое предложение было существенно меньше.
Ранее 36-летний аргентинец получил «Золотой мяч 2023» – награду лучшему футболисту года.
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