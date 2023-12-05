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Major League Soccer
05 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:12
258
0

Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2023 года по версии TIME

Аргентинский футболист получил очередное признание

05 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:12
258
0
Лионель Месси признан лучшим спортсменом 2023 года по версии TIME
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим спортсменом 2023 года по версии журнала TIME.

Похоже, что эту награду легендарный игрок получил за влияние на развитие и популярность футбола в Соединенных Штатах Америки, куда он перебрался летом 2023 года.

Издание отмечает, что у Лионеля было 2 варианта продолжения карьеры - чемпионат Саудовской Аравии и MLS. Он выбрал второй, несмотря на то, что их финансовое предложение было существенно меньше.

Ранее 36-летний аргентинец получил «Золотой мяч 2023» – награду лучшему футболисту года.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) лучший спортсмен
Источник TIME
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