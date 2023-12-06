Почеттино высказался о приоритетах развития Челси

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о культуре достижений клуба, команду которого он возглавляет.

«Культура «Челси» направлена на победы. Как мы будем менять культуру в клубе, который стремится к победам? Нет, нет и еще раз нет.

Мы не хотим менять культуру. Мы хотим что-то построить, какой-то проект. Но культура остается прежней: победы», – заявил Почеттино.