Англия06 декабря 2023, 11:34 | Обновлено 06 декабря 2023, 11:38
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Почеттино высказался о приоритетах развития Челси
Аргентинец – о желаемом
06 декабря 2023, 11:34 | Обновлено 06 декабря 2023, 11:38
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о культуре достижений клуба, команду которого он возглавляет.
«Культура «Челси» направлена на победы. Как мы будем менять культуру в клубе, который стремится к победам? Нет, нет и еще раз нет.
Мы не хотим менять культуру. Мы хотим что-то построить, какой-то проект. Но культура остается прежней: победы», – заявил Почеттино.
Ранее Маурисио Почеттино рассказал о самой провальной игре команды.
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