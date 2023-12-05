Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня разочаровал только один матч Челси в сезоне»

Перед матчем АПЛ против «Манчестер Юнайтед» наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что его разочаровала лишь одна игра в текущем сезоне – встреча с «Ньюкаслом», проигранная 1:4.

«МЮ в кризисе? Всегда сложно играть на их поле, поэтому я бы не сказал, что сейчас хорошее время встретиться с МЮ. Они хотят победить и быть выше в таблице. Для «Челси» важно занимать другое место в таблице, а потому нужно завтра побеждать».

«В этом сезоне игроки меня разочаровали только в одном матче – недавно против «Ньюкасла». Там мы сыграли ниже своего уровня, я ожидал другого. За 4-5 месяцев был только этот матч, который меня разочаровал», — сказал Почеттино.

Команда в АПЛ идет на 10-й позиции.