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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня разочаровал только один матч Челси в сезоне»
Англия
05 декабря 2023, 19:10 |
777
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня разочаровал только один матч Челси в сезоне»

Тренеру не понравилась игра с Ньюкаслом

05 декабря 2023, 19:10 |
777
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Меня разочаровал только один матч Челси в сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем АПЛ против «Манчестер Юнайтед» наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о том, что его разочаровала лишь одна игра в текущем сезоне – встреча с «Ньюкаслом», проигранная 1:4.

«МЮ в кризисе? Всегда сложно играть на их поле, поэтому я бы не сказал, что сейчас хорошее время встретиться с МЮ. Они хотят победить и быть выше в таблице. Для «Челси» важно занимать другое место в таблице, а потому нужно завтра побеждать».

«В этом сезоне игроки меня разочаровали только в одном матче – недавно против «Ньюкасла». Там мы сыграли ниже своего уровня, я ожидал другого. За 4-5 месяцев был только этот матч, который меня разочаровал», — сказал Почеттино.

Команда в АПЛ идет на 10-й позиции.

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Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига
Источник BBC
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