Шовковский поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поздравил украинских воинов с Днем Вооруженных сил Украины и Днем святого Николая.

«Хочу поблагодарить и выразить уважение тем, кто сейчас защищает нашу страну, кто делает невозможное и несет нам веру в победу. Пусть каждый из Вас чувствует поддержку и благодарность всей нации!

Сегодня мы празднуем не только День Вооруженных сил Украины, но и день, когда вера в чудо и магию восполняет сердца, а каждый миг может стать чудом – Праздник Святого Николая! Пусть этот день доставит вам радость и подарки, тепло и хорошее настроение. Пусть Святой Николай дарит вам улыбку, счастливые мгновения и заботится о вашем благополучии.

Желаю каждому из нас, чтобы эти объединенные праздники наполнили наши дома теплом и спокойствием в такие непростые времена. Безграничная гордость за тех, кто творит чудеса каждый день, защищая нас.

С безграничной благодарностью! Слава ВСУ! Слава Украине!», – написал Шовковский в фейсбуке.