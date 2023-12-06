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Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 11:22 |
93
0

Шовковский поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины

Главный тренер «Динамо» также не забил о Дне святого Николая

06 декабря 2023, 11:22 |
93
0
Шовковский поздравил воинов с Днем Вооруженных сил Украины
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поздравил украинских воинов с Днем Вооруженных сил Украины и Днем святого Николая.

«Хочу поблагодарить и выразить уважение тем, кто сейчас защищает нашу страну, кто делает невозможное и несет нам веру в победу. Пусть каждый из Вас чувствует поддержку и благодарность всей нации!

Сегодня мы празднуем не только День Вооруженных сил Украины, но и день, когда вера в чудо и магию восполняет сердца, а каждый миг может стать чудом – Праздник Святого Николая! Пусть этот день доставит вам радость и подарки, тепло и хорошее настроение. Пусть Святой Николай дарит вам улыбку, счастливые мгновения и заботится о вашем благополучии.

Желаю каждому из нас, чтобы эти объединенные праздники наполнили наши дома теплом и спокойствием в такие непростые времена. Безграничная гордость за тех, кто творит чудеса каждый день, защищая нас.

С безграничной благодарностью! Слава ВСУ! Слава Украине!», – написал Шовковский в фейсбуке.

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Александр Шовковский Динамо Киев российско-украинская война
Источник Facebook
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