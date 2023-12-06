Лэмпард может вернуться к работе в клубе МЛС

Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард является одним из кандидатов на пост главного тренера американского клуба «Шарлотт».

Представители топ-менеджмента «Шарлотт» якобы уже провели переговоры с 45-летним Лэмпардом, а также и с экс-тренером «Астон Виллы» Дином Смитом. Клуб планирует принять окончательное решение в ближайшие две недели.

«Шарлотт» в таблице Восточной конференции МЛС занял 9-е место и получил шанс побороться за место в плей-офф в уайлд-кард раунде, где команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:5).

Фрэнк Лэмпард, напомним, в концовке предыдущего сезона был временным наставником «Челси», а до этого он тренировал лондонцев на постоянной основе с 2019 по 2021 годы. Кроме того, он работал в «Дерби Каунти» и «Эвертоне».

Ранее сообщалось, что Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги.