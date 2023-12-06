Лэмпард может вернуться к работе в клубе МЛС
К английскому тренеру есть интерес за океаном
Бывший наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард является одним из кандидатов на пост главного тренера американского клуба «Шарлотт».
Представители топ-менеджмента «Шарлотт» якобы уже провели переговоры с 45-летним Лэмпардом, а также и с экс-тренером «Астон Виллы» Дином Смитом. Клуб планирует принять окончательное решение в ближайшие две недели.
«Шарлотт» в таблице Восточной конференции МЛС занял 9-е место и получил шанс побороться за место в плей-офф в уайлд-кард раунде, где команда уступила «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:5).
Фрэнк Лэмпард, напомним, в концовке предыдущего сезона был временным наставником «Челси», а до этого он тренировал лондонцев на постоянной основе с 2019 по 2021 годы. Кроме того, он работал в «Дерби Каунти» и «Эвертоне».
Ранее сообщалось, что Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги.
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