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Англия
12 ноября 2023, 15:44 | Обновлено 12 ноября 2023, 15:45
410
3

Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги

Бывшего тренера «Челси» связывают с «Оксфорд Юнайтед»

12 ноября 2023, 15:44 | Обновлено 12 ноября 2023, 15:45
410
3
Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб «Оксфорд Юнайтед», который выступает в Лиге 1 (3-м по силе английском дивизионе), сообщает британское издание The Sun.

Последним местом работы легендарного полузащитника был «Челси». После увольнения Грэма Поттера его назначили временным тренером и дали контракт до конца сезона 2022/23. После его завершения Фрэнк Лэмпард до сих пор не сумел найти себе новую команду.

Второй период Лэмпарда в «Челси» был ужасным. В 11 матчах под его руководством «синие» одержали лишь 1 победу, набирая в среднем по 0.45 очка за матч.

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Фрэнк Лэмпард Челси чемпионат Англии по футболу Оксфорд Юнайтед назначение тренера
Источник The Sun
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Octopus
На фото Лиам Нисон
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Gargantua
да он и там все развалит
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