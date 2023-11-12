Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб третьей английской лиги

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может возглавить клуб «Оксфорд Юнайтед», который выступает в Лиге 1 (3-м по силе английском дивизионе), сообщает британское издание The Sun.

Последним местом работы легендарного полузащитника был «Челси». После увольнения Грэма Поттера его назначили временным тренером и дали контракт до конца сезона 2022/23. После его завершения Фрэнк Лэмпард до сих пор не сумел найти себе новую команду.

Второй период Лэмпарда в «Челси» был ужасным. В 11 матчах под его руководством «синие» одержали лишь 1 победу, набирая в среднем по 0.45 очка за матч.