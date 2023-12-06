Беллингем назвал игрока, сильно повлиявшего на его карьеру

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выступил с признанием. После получения награды Golden Boy он заявил, что есть футболисты, который оказал на развитие его карьеры наибольшее влияние.

«Хочется попытаться сделать мой клуб и мою сборную лучшими командами. Думаю, что быть лучшим игроком в мире – это то, что нужно делать для того, чтобы помочь своим командам побеждать. Присоединиться к этому списку – большая честь.

Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался, будучи англичанином. Но есть много других игроков, у которых я также перенял что-то», – рассказал Беллингем.