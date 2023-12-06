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Испания
06 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 06 декабря 2023, 09:26
568
0

Беллингем назвал игрока, сильно повлиявшего на его карьеру

Англичанин отметил соотечественника Руни

06 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 06 декабря 2023, 09:26
568
0
Беллингем назвал игрока, сильно повлиявшего на его карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выступил с признанием. После получения награды Golden Boy он заявил, что есть футболисты, который оказал на развитие его карьеры наибольшее влияние.

«Хочется попытаться сделать мой клуб и мою сборную лучшими командами. Думаю, что быть лучшим игроком в мире – это то, что нужно делать для того, чтобы помочь своим командам побеждать. Присоединиться к этому списку – большая честь.

Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался, будучи англичанином. Но есть много других игроков, у которых я также перенял что-то», – рассказал Беллингем.

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Джуд Беллингем Уэйн Руни
Источник Goal.com
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