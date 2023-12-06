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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
05.12.2023 21:30 – FT 1 : 0
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:32
81
0

Вулверхэмптон – Бернли – 1:0. Корейский волк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги

06 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:32
81
0
Вулверхэмптон – Бернли – 1:0. Корейский волк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» одержал минимальную победу в игре против «Бернли» (1:0).

Единственный гол для «волков» забил корейский форвард Хван Хи Чхан на 42-й минуте.

АПЛ. 15-й тур, 5 декабря

Вулверхэмптон – Бернли – 1:0

Гол: Хван Хи Чхан, 42.

Видео голов и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
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Вулверхэмптон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Хван Хи Чхан видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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