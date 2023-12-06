05.12.2023 21:30 – FT 1 : 0
Англия06 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:32
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Вулверхэмптон – Бернли – 1:0. Корейский волк. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Английской Премьер-лиги
06 декабря 2023, 05:23 | Обновлено 06 декабря 2023, 05:32
81
0
Вечером 5 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.
«Вулверхэмптон» одержал минимальную победу в игре против «Бернли» (1:0).
Единственный гол для «волков» забил корейский форвард Хван Хи Чхан на 42-й минуте.
АПЛ. 15-й тур, 5 декабря
Вулверхэмптон – Бернли – 1:0
Гол: Хван Хи Чхан, 42.
Видео голов и обзор матча
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
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