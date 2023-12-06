5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте.

После завершения поединка украинец опубликовал пост в своем Instagram, где прокомментировал победу лондонцев и прикрепил «не самое лучшее фото»:

«Не самая лучшая моя фотография, но это точно лучший способ, чтобы описать наши чувства прямо сейчас, Gunners🤣💪🏼», – написал Александр.

«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала