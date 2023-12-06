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  4. «Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала
Англия
06 декабря 2023, 02:14 |
106
0

«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала

«Канониры» вырвали победу у «Лутон Таун», игра завершилась со счетом 4:3

06 декабря 2023, 02:14 |
106
0
«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала
Twitter. Александр Зинченко

5 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ между командами «Лутон Таун» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «канониров».

Лондонцы вырвали победу на 90+7-й минуте благодаря голу Деклана Райса.

Украинский защитник гостей Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте.

После завершения поединка украинец опубликовал пост в своем Instagram, где прокомментировал победу лондонцев и прикрепил «не самое лучшее фото»:

«Не самая лучшая моя фотография, но это точно лучший способ, чтобы описать наши чувства прямо сейчас, Gunners🤣💪🏼», – написал Александр.

«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала

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фото Александр Зинченко Арсенал Лондон Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Instagram
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