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  4. Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Италия
06 декабря 2023, 01:45 |
133
0

Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио

Руслан вместе с «Дженоа» вылетел из Кубка Италии в 1/8 финала

06 декабря 2023, 01:45 |
133
0
Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

5 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых».

Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте вместо Филипа Ягело.

После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.0 баллов. Такой показатель Руслана является лучшим среди игроков, которые появились со скамейки запасных.

Лучшим футболистом матча стал автор единственного гола Маттео Гендузи (8.0).

Оценки SofaScore за матч Лацио – Дженоа – 1:0

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Источник Sport.ua
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