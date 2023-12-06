Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Руслан вместе с «Дженоа» вылетел из Кубка Италии в 1/8 финала
5 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Лацио» и «Дженоа». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «бело-голубых».
Украинский футболист гостей Руслан Малиновский начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 62-й минуте вместо Филипа Ягело.
После завершения поединка статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 7.0 баллов. Такой показатель Руслана является лучшим среди игроков, которые появились со скамейки запасных.
Лучшим футболистом матча стал автор единственного гола Маттео Гендузи (8.0).
Оценки SofaScore за матч Лацио – Дженоа – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британский боксер специально прилетел в Саудовскую Аравию за машиной
Главные новости за 4 декабря на Sport.ua